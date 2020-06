Belen Rodriguez, "te ne devi andare": terrificante linciaggio contro il fratello Jeremias

08 giugno 2020 a

Nel gossip che riguarda Belen Rodriguez e la sua rottura con Stefano De Martino, ci finisce anche il fratello della showgirl argentina, Jeremias Rodriguez, sempre molto vicino a Belù, soprattutto in questi giorni dove più volte si sono mostrati fianco a fianco. Peccato che i soliti fessi del web non lo accettino. E sui social è partito il linciaggio operato dai leoni da tastiera. In calce ai suoi post e a quelli di Belen dove i fratelli si mostrano insieme, si leggono infatti commenti di questo tenore: "A volte occorre farsi da parte, sia che si ha torto o ragione", messaggio ovviamente recapitato a Jeremias. E ancora: ""La famiglia è importante, basta che ognuno pensi alla sua", "Sei un ottimo fratello, però può capitare di amare sbagliando. Santiago ha bisogno dell'amore di entrambi i genitori! Aiutateli a creare un clima buono attorno al piccolo. Stefano avrà sbagliato ma ama Belen e Sentiago e per il bene del bambino andate oltre, il tempo sistemerà le cose". Insomma, persone che vogliono suggerire a Belen e Jeremias ciò che dovrebbero fare. E ancora: "Troppa invadenza fa male alla coppia", "Alle volte le famiglie dovrebbero imparare a farsi un po' da parte". Gente che ha del tempo da perdere, anche se ovviamente va sottolineato che ci sono anche utenti che lo difendono dagli attacchi dei randellatori da tastiera.

