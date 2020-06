Elisabetta Gregoraci, un "bacio" dalla "trottolina": la scollatura pazzesca che fa sognare mezza Italia

11 giugno 2020 a

"Oggi in giro per appuntamenti come una trottolina. Vi mando un bacio", e anche un piccolo quadrifoglio. Così Elisabetta Gregoraci su Instagram, in un saluto ai suoi fan, un saluto in cui mostra ancora una volta tutta la sua dirompente bellezza. L'ex di Flavio Briatore si svela in auto, un primissimo piano, sguardo serio e labbra con un filo di trucco. La showgirl è vestita con una particolare giacca verde acqua dotata di generosissima scollatura, uno squarcio che fa sognare i fan. I commenti sono estatici, il diluvio di cuoricini e "like" è quello di sempre. Insomma, da parte della Gregoraci un bacio assai gradito.

