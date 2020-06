Raffaella Fico, voci sul ritorno in tv? "Non fatemi sbottonare", l'ultima pista

Francesco Fredella 11 giugno 2020 a

Raffaella Fico è pronta a tornare in tv. “C’è un progetto. Ma non posso dire tanto. Sarete i primi a saperlo, ve lo prometto. Bolle qualcosa in pentola. Sono scaramantica da buona napoletana. Non posso ancora dirvi cosa”, dice la Fico. Insomma, la tv la sta corteggiando. Una gola profonda ci dice che una grande produzione la vorrebbe al timone di un programma: studiato su misura per lei con un ruolo di primo piano. Ma Raffaella resta in religioso silenzio. Sorride quando le telefoniamo. Accenna un sì. Poi conferma. Ma frena dicendo: “Non fatemi sbottonare più di tanto”. I suoi fan, che l’hanno seguita in tv in questi anni, sono adesso sulle spine. Resistete. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più. E se si trattasse di un programma di sport? Mistero.

