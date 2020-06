Michelle Hunziker, lato B da urlo e fisico mozzafiato: ecco come è stata paparazzata al mare

13 giugno 2020 a

Per Michelle Hunziker è iniziata l'estate. La bella conduttrice di Striscia La Notizia, ai primi sprazzi di sole si fionda in mare, sulla spiaggia assolata di Varigotti. Il settimanale Gente l'ha immortalata nella sua mini-vacanza con le figlie Sole e Celeste. Inutile dire che la Hunziker è apparsa in una forma smagliante con un fisico mozzafiato e un bikini.

La showgirl di origine svizzera viene fotografata mentre gioca serena con le due piccole di famiglia, le figlie di sei e cinque anni avute da Tomaso Trussardi. E come sempre la conduttrice sceglie l'Italia come meta delle sue vacanze.

