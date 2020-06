Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, la confessione dopo la scelta a Uomini e donne: zero finzione

Francesco Fredella 14 giugno 2020 a

Pare che molti utenti in Rete si siano ricreduti sul suo conto. "Mi fa molto piacere questo perché so benissimo anch'io che a volte non sono riuscito ad arrivare a casa", racconta in una Ig stories Carlo Pietropoli, che con Cecilia Zagarrigo va d'amore e d’accordo. Zero finzione. La scelta a Uomini e donne è andata a buon fine. Tutto vero. Carlo è finito nel vortice delle polemiche per i litigi durante il trono anche con gli opinionisti del programma. Sembra che la Rete non dimentichi e, adesso, ci siano nuove rivelazioni. Che buttano acqua sul fuoco. Carlo, un po’ fumantino, ora è felice. E su Instagram arriva la conferma.

