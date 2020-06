Elettra Lamborghini morsa da un ragno olandese, dimagrimento sospetto: "Non mi stanno più le mutande"

15 giugno 2020 a

Elettra Lamborghini fa sempre parlare di sé. Nelle ultime ore i social sono impazziti per il mistero del presunto ragno olandese che avrebbe morso la nota ereditiera. La quale, in alcune stories su Instagram, ha mostrato i segni di una puntura e un livido piuttosto evidente a tre settimane dall’incidente. Inoltre la Lamborghini è perplessa per la perdita di peso: “Ieri ho mangiato il gelato, due giorni fa sono stata a ristorante, ma sto continuando a dimagrire. Cosa può essere? Non mi stanno più le mutande”. Con tanto di prova video allegata da un’Elettra sempre in versione super sexy.

