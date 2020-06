Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sviluppi clamorosi: "like" sospetti su Instagram, gossip impazzito

15 giugno 2020 a

Clamorosi segnali di disgelo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Non sono passati inosservati i "like" su Instagram dell'ex ballerino di Amici ad alcune foto della consorte, con cui da settimane è entrato in crisi. De Martino è a Napoli per registrare Made in Sud, Belen è rimasta a Milano con il figlio Santiago. E proprio alle foto con quest'ultimo papà Stefano ha lasciato i suoi cuoricini. I più scettici sulla riconciliazione fanno proprio notare che sia papà De Martino a "likare", e non il marito innamorato. Ma altri, più romantici, considerano quella del ragazzo "una strategia" per riavvicinarsi alla Rodriguez nel nome della famiglia riunita. Staremo a vedere.

