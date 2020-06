Valentin e Francesca Tocca, la spifferata dopo Amici: "Di nuovo insieme, cena segreta"

Francesco Fredella 16 giugno 2020 a

a

a

Francesca Tocca e Valentin di nuovo insieme dopo Amici? Mistero. Ma adesso una fonte segreta spiffera di una cena a Sestri Levante. Esattamente in una pizzeria. Sembra che l’ex moglie di Todaro, insegnante ad Amici, abbia trascorso un po’ di tempo con il suo allievo. Che ha rivelato per primo della loro storia rimasta per settimane clandestina. Lontano dai riflettori. Non ci sono altre indiscrezioni, ma pare che il matrimonio con Todaro sia agli sgoccioli. Ormai da tempo. E così la prof di danza si sarebbe lasciata andare nelle braccia di Valentin. Condizionale d’obbligo, visto che i diretti interessati non confermano e non smentiscono.

Amici, Francesca Tocca? Le strane parole di Todaro: "Penso che sia successo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.