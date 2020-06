Al Bano Carrisi furibondo con Romina Power: "Quella roba era privata. Con tutto l'onore...", volano stracci

04 giugno 2020 a

a

a

No, Al Bano Carrisi non ha gradito. E risponde in modo aspro a Romina Power per quanto accaduto in televisione, a Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Già, perché nell'ultima ospitata la conduttrice aveva svelato al cantate di Cellino San Marco di aver ricevuto dalla sua ex moglie una poesia a lui dedicata. E intervistato da Oggi, Al Bano sbotta: "Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata", ha tagliato corto. E ancora: "Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è andata a finire come è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto - ha rimarcato -. Ho un grande amore per i miei figli di primo e secondo letto e non voglio che ci siano discrepanze tra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra", ha concluso Al Bano. Il messaggio a Romina è arrivato, forte e chiaro.

"Il volto e la voce". Ylenia Carrisi, il video inedito alla tv spagnola: le "rivelazioni-choc" e quel terribile sospetto

"Ecco Gringo, il marito di Ylenia Carrisi". Il video-terremoto alla tv spagnola: ma qualcosa ancora non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.