Elettra Lamborghini, vestitino color carne strizzatissimo: le foto in cui le forme esplodono

Una sequenza di foto... bombastiche. La protagonista è l'incontenibile Elettra Lamborghini, l'ereditiera più sexy d'Italia nonché ex concorrente all'ultimo Festival di Sanremo. Ed ecco che Elettra si mostra in quattro foto, che potete vedere qui sotto, avvolta in un vestitino color carne strizzatissimo. Il risultato? Le sue forme, assai generose (per usare un eufemismo) esplodono in tutta la loro potenza, in ognuna delle quattro foto e in ogunna delle quattro diverse posizioni. A corredo degli scatti, Elettra Lamborghini commenta: "Sì ok ma tu li sai fare i tortellini? Cercavo l'emoji col tortellino e con mio grandissimo dispiacere non lo ho trovato. Ragazzi ribelliamoci", conclude. Cala il sipario.

