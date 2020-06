Elettra Lamborghini e il cavallo, robe da matti nella stalla: "Sinceramente fa cac***, allora..."

20 giugno 2020 a

Prodezze social di Elettra Lamborghini. Oggi, l'ereditiera ed ex protagonista all'ultimo Festival di Sanremo, ci presenta il suo ultimo "compagno", ossia Dadi, un cavallo. L'incontenibile Elettra si mostra all'interno di una stalla, mentre abbraccia l'equino con occhio azzurro. Dunque propone altre due foto del cavallo, compreso un primissimo piano in cui risalta l'occhio, davvero particolare. E la Lamborghini si spende in un messaggio bilingua, in inglese e italiano in cui spiega: "Il suo nome è Dadi ma sinceramente fa cac*** quindi per me è Daddy Yankee. Sono così contenta che voglio piangere, è un angelo. Allora vi piace?", conclude la Lamborghini interrogando i suoi fan.

