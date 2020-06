Amici, Valentin e Francesca Tocca? Estate bollente, le ultime indiscrezioni

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

Praticamente stanno vivendo una favola. A tratti bollente. Valentin e Francesca Tocca sono al settimo cielo. Almeno questo è quello che emerge dalle ultime indiscrezioni. “Si può amare una persona – dice la ballerina, docente di Amici che ha avuto un flirt con Valentin durante il programma - pur sapendo che è lontana e che non sarà mai tua, ma solo per ciò che hai visto in lei. Amare non vuol dire: sei mia. Amare vuol dire ti amo anche se non ci dovessimo vedere mai, ti amo perché tu sei così”. Il matrimonio con Raimondo Todaro, ballerino professionista da Milly Carlucci, sembra che sia finito da tempo. E’ stato proprio Valentin, qualche mese fa, a svelare i retroscena di un flirt che durante Amici ha lasciato tutti senza parole. Adesso, il ballerino i pubblica una foto con una didascalia molto chiara: “Sarà un’estate di fuoco… fidatevi”. C’è il tocco di Valentina? Qualcuno parla di estate bollente. Temperatura altissima.

