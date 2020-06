Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Dago-spifferata: "Colpa di un diktat", servita la risposta al giallo

22 giugno 2020 a

Il mistero di Stefano De Martino: settimane di interviste per il lancio della nuova stagione di Made in Sud, ospitate prestigiose come quella da Mara Venier a Domenica In, eppure mai una scivolata su Belen Rodriguez. Com'è possibile?

Belen ha rovinato De Martino? Il dettaglio inquietante notato dalla Venier

La risposta al giallo la fornisce Giuseppe Candela per Dagospia ed è proprio quello che molti lettori sospetteranno: "Nessuna intervista conteneva domande su Belen Rodriguez con cui è da poco finito, nuovamente, l'amore. Colpa dei giornalisti con poco fiuto? - domanda perfido il giornalista esperto di gossip e tv - No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo". "Anche meno", è il caustico commento di Candela e Dago.

