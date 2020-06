Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Jeremias sbotta: "Malati mentali", il confronto con il cognato sulla criis

22 giugno 2020 a





Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai un affari di famiglia. Anzi, di famiglie. Chi parlava di fratture tra i due rami della coppia dietro la crisi coniugale ormai ufficiale, voci poi smentite. Di sicuro, Jeremias e Cecilia sono stati molto vicini alla sorella in queste settimane, pagandone lo scotto anche sui social. I fan (di Stefano) se la prendono su Instagram con Jeremias Rodriguez,

"Sei una persona immatura - è il commento di un follower -, smettila con tutte ste frecciatine... per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa la famiglia di Stefano! Siete pesanti". Risposta durissima di Jeremias: "Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita (il riferimento, tenerissimo, è all'amatissimo nipotino Santiago, figlio di Belen e De Martino, ndr). Quello che dovevo parlare con Ste l'ho già fatto e mettendoci la fatta". Segno che dunque un confronto (quanto acceso, non si sa) tra i due cognati c'è stato.

