Belen Rodriguez e Stefano De Martino, voce pazzesca sulla "crisi": indiscreto-tv, tutta una farsa?

22 giugno 2020 a

Un sogno, per Maria De Filippi. Un sogno impossibile? Probabilmente sì, ma tant'è. Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in tv a Temptation Island Vip? Come detto, questo il sogno espresso dalla De Filippi con l'obiettivo di riunire la coppia (e fare il botto di share). La vicenda è rilanciata in prima pagina da Vero Tv. Difficile crederci, ma tant'è. La coppia si è lasciata recentemente, in modo traumatico, e non sembra che i due abbiano voglia di ricucire davanti alle telecamere. Chi potrebbe farcela a convincerli? C'è solo un nome al mondo, probabilmente: quello di Maria De Filippi, appunto. Insomma, staremo a vedere. La speranza è sempre l'ultima a morire. Certo, se i due si materializzassero insieme a Temptation Island Vip dovrebbero anche fare conto con inevitabili voci: era tutto scritto a tavolino per apparecchiare la tavola per il reality più visto di sempre?

