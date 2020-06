Belen Rodriguez, "scansati": clamorosa indiscrezione su Cecilia, vita stravolta

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

Adesso non ci sarebbero più dubbi: Cecilia Rodriguez in dolce attesa. L’indiscrezione gira da diversi giorni dopo le foto in costume pubblicate dalla sorella di Belen Rodroguez, al centro dei gossip per la fragorosa rottura con Stefano De Martino. I follower hanno notato le forme morbide, ma nessuna conferma ha lasciato tutti col fiato sospeso. Ipotesi e basta. Ora ci pensa Francesco Moser, storico campione di ciclismo, padre di Ignazio, a confermare tutto. “E dai, questo sarà il quarto che arriva”, ha raccontato a DiPiù il papà di Ignazio. Ma il campione di ciclismo avverte il giornalista: “Mi raccomando scriva però che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio”. Che ancora non si sbilancia. Ma i fan già sognano. E non si parla di altro in Rete. Un bel momento per i Rodriguez: l’arrivo di un altro nipotino, dopo Santiago, potrebbe risollevare l’animo di Belen che da poco ha concluso la storia con Stefano.

