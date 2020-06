Ignazio Moser e Andrea Damante, bomba Signorini: "Così finisce un'amicizia". Sospetto su De Lellis e il clan di Belen

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

“Così finisce un’amicizia...”: arriva una spifferata bomba su Ignazio Moser e Andrea Damante. Tutto finito. Tutto archiviato. Amici? Un tempo. Ora non più. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini fa una tremenda rivelazione: “Da migliori amici, da ‘colleghi di palestra’, dalle condivisioni social e dalle vacanze a… perfetti sconosciuti… Così finisce un’amicizia”. Potrebbe esserci lo zampino di Giulia De Lellis, che non gradirebbe la frequentazione tra Damante e Moser. Al cognatino di Belen, però, interesserebbe davvero poco. Sta per diventare padre ed è concentrato su questo. Il resto non esiste. Suo padre Francesco, lo storico campione di ciclismo, ha svelato di diventare presto nonno per la quarta volta in un’intervista al settimanale DiPiù. Ma Ignazio e Cecilia Rodriguez, che si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, restano in silenzio. Non parlano.

