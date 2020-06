Emily Ratajkowski bionda e con slip inesistente: le foto pazzesche sconvolgono mezzo mondo

24 giugno 2020 a

Cambia il look, non il risultato: resta una delle donne più belle del mondo. Si tratta di Emily Ratajkowski, che sui social si è mostrata bionda, insomma addio ai capelli castani. Una versione inedita della super-modella, impreziosita dal fatto che si è palesata in uno sgambatissimo bikini. Il risultato? Foto incendiarie, strepitose. Più che i capelli, infatti, a catturare l'attenzione è il costumino sfoggiato dalla modella, un due pezzi che rende le sue curve ancor più ammalianti (e attenzione allo slip, di dimensioni davvero ridottissime). Per inciso, in una story la Ratajkowski raccontava anche il suo passaggio ai capelli biondi, spiegando semplicemente: "L'ho fatto".

