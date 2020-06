"Sei irresistibile". Impensabile complimento a Francesco Monte dal centro dell'universo-De Filippi

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Stavolta a dirgli che è bello, irresistibile, ci pensa Raffaella Mennoia: autrice tv, braccio destro di Maria De Filippi. “Sei sempre stato bello ma crescendo sei diventato irresistibile… Ti voglio bene”, scrive sui social. E Monte (ex tronista, ex gieffino, ex concorrente dell’Isola e persino ex a Tale quale show) incassa. Sorride. Risponde con garbo. In questi anni si è allontanato volutamente dal gossip costruendo un po’ di privacy attorno a sé. Prima la storia con Cecilia Rodriguez, che lo ha mollato in tv per Ignazio Moser, poi il flirt con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Adesso, sembra che abbia trovato un po’ di serenità con Isabella De Candia (modella pugliese). I due non compaiono mai in tv. Stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere. E sembra che siano davvero molto affiatati, almeno stando a quello che ci racconta una fonte vicinissima alla coppia.

