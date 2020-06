Albano Carrisi e Romina Power, altro gravissimo lutto: è morta la sorella Taryn

27 giugno 2020 a

Gravissimo lutto per Romina Power e Albano Carrisi: è morta a 66 anni Taryn Power, sorella della cantante americana. Fatale la leucemia contro cui Taryn, che negli anni Sessanta aveva anche partecipato a un tour insieme ad Al Bano, Romina e al fratello del cognato, Franco in arte Kocis, combatteva da un anno e mezzo. La Power, che viveva in Winsconsin, lascia quattro figli e quattro nipoti. Periodo drammatico per Romina e Al Bano, che lo scorso dicembre ha perso la mamma Jolanda, con cui Romina aveva ancora un legame fortissimo nonostante la dolorosa separazione dal marito.

"Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e i suoi quattro nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia - è il ricordo di Romina su Instagram -. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!".

