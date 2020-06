Belen Rodriguez, il nuovo flirt di Stefano De Martino: "Si vede con due donne della tv". I nomi: aria di corna, ora è tutto chiaro

27 giugno 2020 a

Si restringe il cerchio delle corteggiatrici di Stefano De Martino, e non è chiaro se l'interessamento reciproco sia causa o conseguenza della rottura con Belen Rodriguez. Di sicuro, spiega Giornalettismo, a crisi conclamata il conduttore di Made in Sud avrebbe già iniziato a frequentare altre donne. De Martino sarebbe conteso tra una ballerina di Made in Sud e una make up artist, che secondo il sito (che fa pure i nomi, azzardando un po' troppo) ricorda molto fisicamente la Rodriguez. Per ora, come sua tradizione, De Martino è attentissimo a tenere tutto per sé e lasciare solo le briciole a paparazzi e specialisti del gossip (lo stesso riavvicinamento con Bele fu per certi versi un fulmine a ciel sereno), anche se in questo caso la notizia è talmente fragorosa da rendere impossibile il silenzio assoluto.

