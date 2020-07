Taylor Mega e Tony Effe, effusioni roventi: "Sul motoscafo per stare in intimità in mezzo al lago". Beccati così

01 luglio 2020 a

a

a

Passione ritrovata per Taylor Mega e il rapper Tony Effe, della Dark Polo Gang. La conferma arriva dalle foto pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che ha beccato i due piccioncini in barca sul lago di Como per un "weekend bollente".

Striscia inchioda Taylor Mega: la truffa del cuscino. Ma lei risponde: brutto sospetto

Baci roventi su un motoscafo, sottolinea il magazine, "noleggiato per poter restare in intimità in mezzo al lago". Cuori turbolenti: Tony Effe aveva lasciato mesi fa l'ex di Flavio Briatore e faceva coppia con Vittoria Ceretti, che l'ha mollato per sposarsi appena pochi giorni fa a Ibiza. Forse anche per questo il ritorno di fiamma tra il rapper e Taylor Mega è stato repentino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.