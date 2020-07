Kate Middleton e il principe William, il metodo per educare i loro figli: rottura totale con la tradizione reale

01 luglio 2020 a

Indiscrezioni sull'educazione Reale, ovvero quella imposta ai loro tre figli dal principe William e Kate Middleton. L'educazione, per la famiglia Reale del Regno Unito, è sempre stata un aspetto decisivo. Si pensi per esempio che Filippo venne mandato in collegio, così come Carlo che però non ebbe vita facile tra soprusi e pregiudizi, mentre Elisabetta II ha sempre studiato a casa con la sorella grazie ad un educatore privato. E ancora, parecchi galatei e protocolli da rispettare erano materia scolastica al pari di storia e letteratura. Ma eccoci a Kate e William, ai tre figli: George, Charlotte e Loius. Bene, si scopre che i duchi di Cambridge, per educarli, abbiano optato per un metodo poco convenzionale e severo, insomma in netta discontinuità con le abitudini della famiglia reale. Si parla del metodo "Chat Sofa", che prevede di evitare punizioni o di alzare la voce. Quando i piccoli sgarrano, vengono condotti su un divano per parlare delle conseguenze e delle motivazioni delle loro azioni sbagliate, un po' come si fa dagli psicologi. Un metodo che mira a renderli più consapevoli dei loro comportamenti e che, almeno stando alle uscite pubbliche dei piccoli, sta avendo ottimi risultati.

