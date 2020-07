Belen Rodriguez, Lato A "a pelo d'acqua". La foto in piscina, tutti gli occhi cadono lì: prodigiosa

02 luglio 2020 a

Tempo di lavoro per Belen Rodriguez. Mentre l'ormai ex marito Stefano De Martino consuma la rottura a Napoli, impegnato sul set di Made in Sud, la showgirl argentina (che secondo il gossip nella coppia è quella uscita più delusa e con le ossa rotte dalla crisi coniugale) unisce l'utile al dilettevole.

Bagno in piscina, nella splendida cornice della villa sul lago di Como in cui ha trascorso l'ultimo weekend di relax insieme al figlio Santiago, al fratello Jeremias, al collaboratore e amico Mattia Ferrari e all'ex di Uomini e donne Salvatore Angelucci (con fidanzata), e contemporaneamente shooting fotografico come testimonial di noto marchio di acqua naturale. Della serie: di fronte ai guai in amore, meglio berci su. "Pulita dentro e bella fuori", recita il claim del marchio. E mai come nel caso di Belen, sussurrano i maliziosi, la prima parte sembra un messaggio subliminale a chi l'ha fatta soffrire. Sul "bella fuori"; inutile commentare visto che le attenzioni dei maschietti sono tutte per il prodigioso "Lato A" della Rodriguez, miracolosamente "a pelo d'acqua".

