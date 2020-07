Emma Marrone, scatto incendiario in bikini e un ambiguo gioco di parole: mai vista così

03 luglio 2020 a

È tempo di bikini per le vip, che stanno infiammando i social con i loro scatti bollenti. Anche Emma Marrone non si sottrae ad una foto sensuale con un reggiseno nero, che su Instagram fa il pieno di mi piace (oltre 125mila). Lo scatto è accompagnato da una didascalia che si caratterizza per un gioco di parole: “A/Mare. Sempre grata”, sono le parole di Emma, seguite da un cuoricino rosso. È bastata questa frase apparentemente innocua per scatenare il gossip: avanza il “sospetto” che la Marrone possa far riferimento ad un nuovo amore che ha fatto breccia nella sua vita privata. Ufficialmente Emma è single da tempo, se si escludono brevi flirt: la malattia e il lockdown sono ormai alle spalle, la nota contante si sta godendo il Salento in compagnai della famiglia e degli amici più cari. E chissà che presto non possa spuntare anche un amore.

