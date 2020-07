Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Dago-bomba da Capri: "Da 2 settimane lei si sollazza con lui", il nome del nuovo uomo

03 luglio 2020 a

a

a

Più di un amico di un amico. Dagospia lancia la bomba su Belen Rodriguez al grido "Sveglia! Qui si tromba", motto che è tutto un programma. Il viaggio a Capri della showgirl argentina, che sta ancora leccandosi le ferite per la separazione-bis dal marito Stefano De Martino, sarebbe qualcosa in più di una semplice "cortesia". Radiogossip ha dato Belen in viaggio per raggiungere nel weekend la perla a poche miglia da Napoli, dove è in programma il compleanno di Gian Maria Antinolfi, amico del suo stilista di fiducia Mattia Ferrari. Ma Dago sgancia l'ordigno nucleare: "Da 2 settimane Belen è in amore con Gian Maria, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici Faraglioni di Capri".

"L'amore è per...". Colpo di grazia a De Martino? Qui crolla tutto: Belen, non sono parole ma fucilate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.