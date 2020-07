Corna a Belen Rodriguez con De Martino? Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, così: che bomba

05 luglio 2020 a

a

a

Volente o nolente, è stata trascinata di peso nel gossip dell'estate: la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E ad essere stata trascinata è Alessia Marcuzzi, che secondo Dagospia ha avuto una tresca col ballerino di Made in Sud, ragione per la quale la coppia è nuovamente scoppiata. De Martino ha smentito in modo secco, sottolineando come "ci sono delle famiglie in ballo". Dago però non arretra di un centimetro e conferma. Belen, da par suo, si mostra sempre più affiatata con un imprenditore campano. E la Marcuzzi che fa? Presto detto, pubblica quello che potete vedere qui sotto su Instagram. Una foto in cui campeggia in primo piano un libro, A proposito di niente, trasposizione letteraria del film di Woody Allen, che infatti firma anche il volume. Un post "muto", senza commenti. Parla la foto, insomma: la Marcuzzi dice che si parla "di niente". Una sostanziale, e secca, smentita.

