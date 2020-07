Belen Rodriguez, sfottò per De Martino. Vestita così, lo umilia: "Quando...". Sì, proprio quelle parole

08 luglio 2020 a

Nuova fiamma e nuovo sfottò per Belen Rodriguez. La showgirl argentina sta superando il dolore per la separazione da Stefano De Martino anche grazie alla sua nuova fiamma, l'imprenditore napoletano Gian Maria Antinolfi. Un intenso weekend di passione a Capri (con tanto di foto del bacio finita in copertina sul settimanale Chi) con tanto di battutaccia social indirizzata proprio a De Martino.

Belen, dopo il bacio in copertina su Chi gossip letteralmente impazzito. "Pare che De Martino, molto presto..."

Belen, in forma pazzesca e con vestitino nero molto corto, nelle sue Stories ha scherzato: "Quando mi innamorerò ve lo farò sapere". Cosa c'è di strano? Sono le stesse parole usate da Stefano per smentire le voci di liaison clandestina con Alessia Marcuzzi: "Ero al telefono con Alessia e con Paolo e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere - spiegava su Instagram De Martino -. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Vi prometto che se mi innamorerò ve lo farò sapere. Godetevi l'estate". Belen l'ha preso alla lettera.

