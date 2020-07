Massimo Boldi lascia Irene, 34 anni più giovane: "Potevo darle troppo poco", le toccanti motivazioni

08 luglio 2020 a

Massimo Boldi, 74 anni, annuncia la separazione da Irene Fornaciari, 40, sua fidanzata da un anno. "Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due. Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà", ha detto in una intervista ad Oggi. "In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa (la moglie scomparsa anni fa, ndr) e poi la ritrovo solo guardando le mie figlie".

L'attore si concede ancora un ricordo per l'amata moglie: "Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia." e poi un pensiero per la Fornaciari: "Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera".

