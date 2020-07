Belen Rodriguez, frecciatina con tanto di foto a Stefano De Martino: "Com'è bella la vita"

08 luglio 2020 a

Belen Rodriguez sembra essersi dimenticata di Stefano De Martino. La bella showgirl, dopo essere stata immortalata con il manager Gianmaria Antinolfi, ha mostrato di aver voltato pagina. Belen ha deciso di pubblicare foto che la ritraggono divertita in vacanza con sotto la scritta "Come è bella la vita". Quella della modella sembra proprio una chiara frecciatina all'ex marito, protagonista in questi giorni del gossip. Proprio oggi, mercoledì 8 luglio, è arrivata la conferma dal settimanale Oggi del pettegolezzo sul tradimento dell'ex ballerino di Amici con Alessia Marcuzzi. Che sia anche questo solo un gossip o la realtà poco importa a Belen che ormai sembra essere stata chiara su quale sia il suo futuro.

