Antonella Mosetti, "non ci stanno dentro": taglia troppo piccola, pizzicata così a 44 anni. Oltre la censura

Antonella Mosetti si sta godendo un po’ di mare e relax in Cilento e intanto rende partecipi gli oltre 600mila seguaci di Instagram con degli scatti dall’alto tasso erotico. D’altronde la sobrietà e la timidezza non fanno certo parte del repertorio della showgirl, che a 44 anni può ancora sfoggiare un fisico da urlo. E lei non ha alcun timore nel mostrarlo, come si evince dalle foto che posta continuamente sui social. In particolare una delle ultime non è passata inosservata: la Mosetti si è immortalata seminuda: la lunga chioma è avvolta in un asciugamano mentre i seni strabordanti sono coperti soltanto da un bikini di una taglia troppo piccola per contenere siffatte grazie. “Non ci stanno dentro”, commentano in tanti sotto al post di Antonella, che ha lasciato il segno anche stavolta.

