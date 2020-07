Elisabetta Canalis, intimo color carne trasparente: si vede tutto, la foto-scandalo

09 luglio 2020 a

Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che si mostra come potete vedere qui sotto su Instagram. La showgirl sarda si fa immortalare con una tazzina in mano, "italian breakfast" recita la didascalia dell'immagine. Ma questo è un dettaglio. L'attenzione viene catturata per intero dal completo intimo che indossa, color carne, che come detto la fa sembrare quasi senza veli. Almeno per qualche istante. Ma non è tutto. Il reggiseno è trasparente, e così... insomma, si vede tutto. Una foto da morire, come sempre quando c'è di mezzo Elisabetta Canalis.

