Kiko Nalli, dopo il lockdown "ripartenza d'oro" da 2 milioni: Bambooki, trovata geniale

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

In due giorni 1,8 milioni di richieste per il “BambooKi”, una nuova invenzione per la colorazione dei capelli in pochissimi minuti (meno di 30). Si tratta di un brevetto dell’hairstylist tra i più famosi al mondo. Adesso, l’ex gieffino Kiko Nalli colleziona un bel risultato. Sorprendente. Che fa sperare tutti perché dopo mesi di lockdown e poche speranze la ripartenza è d’oro. Kiko, in pratica, ha brevettato ed inventato un sistema per la colorazione dei capelli da un semplice Bamboo. E sembra che l’abbia ideata passeggiando in spiaggia. Il risparmio del tempo, utilizzando questo sistema, è utilissimo perché garantisce ai parrucchiere di poter aumentare il numero di clienti. Abbassando i costi. Un vero gioiello, che sta andando a ruba tra gli addetti ai lavori.

