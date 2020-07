Wanda Nara, un gioco di specchi pazzesco: seno e lato B così, la foto che incendia la domenica

12 luglio 2020 a

"Mi color favorito", il mio colore preferito, scrive Wanda Nara in calce all'ultima foto, incendiaria, postata sul suo profilo Instagram. E non è chiaro se il colore preferito sia il viola del body o il nero degli slip. Ciò che è chiaro, al contrario, è che la fotografia pubblicata dalla moglie e dall'agente di Mauro Icardi è da urlo. Un primissimo piano con ampia (anzi, totale) scollatura, che mette in evidenza il seno della biondissima agente. Ma soprattutto, con un sapiente gioco di specchi, Wanda Nara mostra anche il suo lato B, che sembra disegnato. E i seguaci si spellano le mani in metaforici applausi...

