Belen Rodriguez ricorda a Stefano De Martino cos'ha perso: a bordo piscina così, un lato B monumentale

Belen Rodriguez sta vivendo un’estate davvero molto particolare a causa del gossip incessante sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Le voci su un presunto tradimento di lui corrono all’impazzata su tutte le riviste e i siti specializzati, ma intanto la showgirl argentina va avanti per la sua strada assieme al figlio Santiago. Dopo una piccola parentesi sul lago di Como con il resto della famiglia (erano presenti anche la sorella Cecilia e il compagno Ignazio Moser), Belen sta trascorrendo le vacanze in luoghi da sogno ma altrettanto top secret. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è da far girare la testa: la Rodriguez è ritratta distesa in piscina in una posa molto sensuale, che risalta le sue forme pazzesche, a partire da un lato B che ha pochi eguali.

