Cecilia Rodriguez fa degli auguri particolari alla mamma del suo compagno Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, ha pubblicato su Instagram una foto in cui lui appare nudo. A coprire le parti intime solo la gamba della stessa Rodriguez, con una didascalia: “Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto… hai fatto un grandissimo capolavoro Carla, complimenti. Ti vogliamo tanto bene”. L’iniziativa dell’argentina è stata accolta con entusiasmo da molti fan. Ma non da tutti: alcuni infatti hanno trovato poco azzeccata l’idea. “Vergogna” a “schifo”, tra i vocaboli usati da qualche follower . A difendere il post ci ha pensato l’altra mamma, quella di Cecilia e Belen, Veronica Cozzani e lo stesso Ignazio Moser.

“Stai parlando di te” la replica di Veronica, a chi ha definito “schifo” la foto postata dalla figlia. Nella bagarre social, scrive Gossip e tv, si è inserito anche Ignazio Moser. A fargli perdere le staffe un commento di cattivo gusto indirizzato a Cecilia che si è vista dare della ‘poco di buono". “Tua mamma invece su che angolo è stasera? Chiedo per un amico”, la replica piccata del trentino.

