Raffaella Fico, il suo nuovo amore: occhio alla foto bollente al balcone, fuori tutto dal vestitino?

Lo scoop è ovviamente dell'inarrestabile Alfonso Signorini e viaggia sulle pagine di Chi, in edicola domani, mercoledì 15 luglio. Si parla di Raffaella Fico e del suo nuovo amore: dopo Mario Balotelli e Alessandro Moggi, ecco Giulio Fratini. E chi è costui? Presto detto: è stato appena inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30 ed è erede di una famiglia molto facoltosa. Il nonno fondò il marchio di jeans Rifle, mentre il padre è il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels, oltre a possedere una collezione di orologi che è ritenuta essere la più grande al mondo, con circa 2mila esemplari per un valore stimato di circa 1 miliardo di euro. Fico e Fratini sono stati sorpresi dai paparazzi a Positano, su un balcone, in atteggiamenti intimi. E nella foto che potete vedere qui sotto, il seno della Fico rischia pericolosamente di sfuggire fuori dal vestitino...

