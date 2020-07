Georgina Rodriguez, ginnastica ad alto tasso erotico: lato B, il video del movimento proibito

15 luglio 2020 a

Georgina Rodriguez, con i leggings rosa confetto, complice la posizione e l’inquadratura di spalle fa ballare il suo lato B a suon di musica, condivide il video su Instagram e fa impazzire il web: dieci milioni di visualizzazioni in poco tempo. La modella 26enne, compagna di Cristiano Ronaldo. muove i glutei in maniera alternata seguendo il ritmo della musica.

Un allenamento in giardino nella villa torinese dove la coppia abita. Accanto alla piscina, inginocchiata con la schiena inarcata, la Rodriguez si fa inquadrare di spalle mentre fa esercizi per tonificare i glutei, che si diverte a muovere facendoli ballonzolare. Dopo gli esercizi la seducente Georgina si gode un momento di relax in piscina con i suoi pargoli e immortala il dolce momento.

