Temptation Island, le anticipazioni: Antonella Elia senza parole, il video choc di Pietro. Annamaria trascina Antonio al falò

La terza puntata di Temptation island termina come sempre con alcune anticipazioni di ciò che vedremo la prossima settimana. I telespettatori saranno sicuramente incuriositi di sapere quali saranno gli sviluppi nella coppia Antonella/Pietro. Infatti, la Elia vedrà un video choc sconvolgente del fidanzato che la lascerà senza fiato. Cosa avrà mai combinato Pietro di così terribile? Lorenzo Amoruso, invece, sarà sempre più infuriato per la sua relazione arrivando a non credere ai suoi occhi: "Siamo su Scherzi a parte qui?". Annamaria poi alla visione di un video durante il falò chiederà a Filippo Bisciglia il falò di confronto con Antonio: "Tu ora me lo porti qui". Non ci resta che attendere la prossima settimana per sapere tutto quello che accadrà.

