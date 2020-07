Cristina Buccino, da prof sexy dell'Eredità agli scatti bollenti in piscina: micro bikini e stacco di coscia irreale

17 luglio 2020 a

Cristina Buccino è nota dal punto di vista televisivo per aver ricoperto il ruolo della professoressa sexy a L’Eredità, condotta su Rai1 da Carlo Conti. A 35 anni la showgirl è in una forma fisica invidiabile, al punto da far girare la testa a tutti i fan che la seguono sui social. In particolare gli ultimi scatti pubblicati su Instagram hanno scatenato le reazioni del web, che non è rimasto indifferente dinanzi a cotanta bellezza: la Buccino è stata immortalata mentre esce dall’acqua della piscina in un micro bikini arancione che si adatta alla perfezione al suo fisico scolpito. Il décolleté sembra essere pronto ad esplodere dal reggiseno, mentre là sotto lo stacco di coscia è veramente impressionante.

