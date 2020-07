Belen Rodriguez, la foto che manda su tutte le furie Maurizio Costanzo: "Chi ha il coraggio di parlare?"

19 luglio 2020 a

a

a

Belen Rodriguez e Nina Moric si sono riappacificate. La foto che le ha immortalate mentre si abbracciavano è arrivata anche a Maurizio Costanzo che però non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio: “Credo che chi ha un ruolo pubblico debba stare attento il doppio a dare il buon esempio”, ha esordito il marito di Maria De Filippi. A far innervosire il giornalista è la distanza ravvicinata e senza mascherina tra le due. E ancora, ha proseguito il suo rimprovero: “Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari". Come dargli torto.

L'inquadratura si abbassa "pericolosamente". Belen, lingua di fuori: così in spiaggia, la provocazione è servita | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.