Sabrina Salerno sfida le leggi della natura: la "miracolosa" foto del seno in primo piano, scatto pazzesco

"In love", ovvero innamorata. E chi è innamorata? Presto detto, la mitica e intramontabile Sabrina Salerno, che documenta le sue vacanze a Portofino, in Liguria. E come sempre, le sue foto fanno gridare al miracolo: già, la showgirl, a 52 anni, continua a sfidare le leggi della natura. In questo scatto infatti ha deciso di deliziare i suoi fan indossando occhiali da sole, collanina e bikini nero. Punto e stop. Un selfie, un primissimo piano che ne mette in evidenza le forme, abbondanti e perfette, del suo giunonico seno, che avvolto nella stoffa nera e in primissimo piano, come detto, fa gridare al miracolo. Sabrina Salerno, semplicemente intramontabile: ed è pioggia di like, cuoricini e commenti "appassionati".

