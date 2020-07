Fabrizio Corona, il gesto impensabile per il compleanno di Nina Moric: occhio, voci già impazzite

Francesco Fredella 22 luglio 2020 a

Compleanno all’insegna dell’amore. Tra Fabrizio Corona e la sua ex Nina Moric continua ad esserci un rapporto bellissimo. E in occasione del compleanno della modella croata fioccano i messaggi tra i due. “Ti voglio un mondo di bene”, dice Carlos in un video registrato con papà Fabrizio. La Moric, che negli ultimi tempi ha rivelato di avere un nuovo amore, si emoziona. Brinda così ai suoi 44 anni.

Per lei non sono stati mesi facili dopo la rottura con Luigi Favoloso (oggi fidanzato con Elena Morali) che ha denunciato con l’accusa di maltrattamenti e stalking. Adesso spetterà ai giudici di Milano, che lo hanno iscritto nel registro degli indagati, fare chiarezza. L’ex gieffino si dice innocente. Punto a capo per Nina, che è innamorata di Vincenzo Chirico, imprenditore molto importante.

