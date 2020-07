Francesco Monte e Isabella De Candia, furibonda litigata per le mutande: robe da matti in casa

Francesco Fredella 22 luglio 2020 a

a

a

Francesco Monte e Isabella De Candia fanno coppia da tempo. Sembra che l’ex gieffino abbia litigato con la nuova fidanzata, durante la quarantena, solo per futili motivi. “Noi con il lockdown siamo andati benissimo, a parte le solite cose fra uomo e donna, insomma, tipo la mutanda che lasci per terra e da quella nasce la discussione. Sì, le lascio per terra e anche sulle sedie e sui tavoli. Questo per dire che stare insieme non è semplice e lo è meno se sei costretto da una pandemia, ma se hai l’equilibrio, nonostante gli inconvenienti è naturale”, racconta Monte al settimanale Chi. Adesso per Monte arriva una svolta: la nuova canzone. Appena sfornata. Che l’ex gieffino ed ex concorrente de L’isola dei famosi sta promuovendo. Una virata rispetto al gossip del passato? Sembrerebbe di sì. E se Monte volesse tornare in tv con un nuovo progetto? Chissà. Programmi finiti. Resta solo Ballando con le stelle, ma il cast è già al completo.

Scollatura fino all'ombelico e vestito trasparente. Justine Mattera, fuori tutto: il seno senza veli né censura, pazzesco | Guarda

Il gesto (impensabile) di Fabrizio Corona per il compleanno di Nina Moric: occhio, le voci sono (già) impazzite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.