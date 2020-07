Patty Pravo, la foto incendiaria a 72 anni: "Ecco cosa le è successo", indiscrezioni clamorose sulla star

Daniela Mastromattei 31 luglio 2020 a

La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me, è il suo brano preferito. E lo slogan della sua vita. Icona di trasgressione: negli anni Sessanta già parlava di divorzio e libertà sessuale. Sei mariti - con l'antiquario Franco Baldieri è andata all'altare in pigiama e pelliccia - tre giorni a Rebibbia per un malinteso legato alla droga («rilasciata con tante scuse») e femminista nel Dna. Patty Pravo può fare qualunque cosa e uscirne alla grande. E chi in questi giorni la critica per la sua foto postata su Instagram, mentre esce dall'acqua del mare con la maglietta bagnata trasparente, non ha capito nulla della ragazza del Piper. E farebbe bene a tacere di fronte a un mito della musica italiana che ha sempre vissuto a mille, con grande coraggio, girando il mondo in lungo e in largo («120 milioni di dischi li vendi solo viaggiando molto, dall'Australia al Giappone...»).

Che si è persino messa in gioco con una traversata atlantica dalla Spagna in solitaria. Sì, certo, ha 72 anni e mostra un seno abbondante che da giovane non aveva. E allora? Qual è il problema? Non è sconcia. Della veneziava Nicoletta Strambelli si può dire tutto, tranne che sia una donna volgare. Il pessimo gusto non le appartiene. Ha carisma e fascino da vendere. Lei stessa, durante un'intervista, alla domanda cos' è il fascino? Risponde: «Una vibrazione, un magnetismo. Cammini e la gente lo sente. Io ce l'ho. I grandi ce l'hanno». Ed è esattamente così. Ma per carità, non chiamatela "bambola". Dava fastidio anche a lei. Invece, si ritrovava nel motivo molto amato dalle donne con cervello: No ragazzo no, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più.

Quarant' anni di dischi e concerti, dieci Festival di Sanremo, i suoi occhi sono sempre di ghiaccio, il suo biondo è sempre più biondo. Lei è una che cantando resta donna per intero, con la sua testa, con il suo corpo, con la sua personalità, con la sua voglia di libertà. Nella voce e nel suo modo di stare sul palco e nella vita c'e tutto: autonomia, sensualità e bellezza. Una indomabile vocazione all'indipendenza che manifesta fin da piccola: a 15 anni, finito il conservatorio, mette lo zaino sulle spalle e parte, va a Londra a imparare l'inglese. Che dire, come si legge nella sua biografia, ha pranzato con Bowie, ha conosciuto i primi hacker della Silicon Valley, ha frequentato gli hippie americani, avrebbe dovuto recitare in un film di Michelangelo Antonioni, ha conosciuto Roger Waters, Robert Plant e tantissimi altri. E ha conosciuto, soprattutto, la libertà vera nell'arte e nell'amore. Lei stessa dichiara: «Sono stata fortunata, ho amato tanto e sono stata amata tanto.

Maglietta fradicia e nessun reggiseno, ecco il risultato: Patty Pravo, una foto pazzesca a 72 anni | Guarda

Di questo sono felice. Non mi sono legata per la vita a nessuno ma nella mia vita l'amore c'era sempre». Anche se la sua più famosa e tormentata love story è con Riccardo Fogli, il bello dei Pooh. Ma la stampa impazzì e trasformò Pravo in una sorta di Yoko Ono made in Italy. Mentre l'amore tra i due cresceva sulle note di Noi due nel mondo e nell'anima, il manager del gruppo dava l'ultimatum a Fogli: o i Pooh o Patty Pravo. Riccardo non ci pensò due volte, completamente innamorato, scelse la Strambelli. Una donna così può fare ciò che vuole, pure rifarsi le tette tutte le volte che lo desidera e mostrarle ai quattro venti. Oppure scegliere di farle intravedere appena, con eleganza. L'autrice di Pazza idea e Pensiero stupendo può.

