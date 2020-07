Sonia Bruganelli, l'ultimo schifo contro lady Bonolis: "Cafona coatta, arricchita, vai a zappare". Tutta colpa di...

30 luglio 2020 a

Altro giro, altra foto e altro delirio degli haters contro Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ora finisce nel mirino per un selfie con orologio d'oro in bella mostra. Se lo può permettere, lo indossa e i rosiconi impazziscono: il copione è sempre lo stesso. E tra gli odiatori c'è chi la apostrofa come "cafona coatta". Insomma, ogni foto e ogni gesto della Bruganelli vengono bollati come una sorta di provocazione. L'immagine, per inciso, è stata scattata dal porto di Trani, come didascalia lady Bonolis ha scritto: "Il punto di vista". Accappatoio e orologio di lusso al polso, tanto è bastato per far scattare il consueto linciaggio: "Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo, ne hanno proprio bisogno". Una vergogna senza fine.

