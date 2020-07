Michelle Hunziker, la corsa in mare? Guarda come... ballano: foto da urlo, occhio al seno

31 luglio 2020 a

Un rullino, una serie di fotografie sensazionali postate da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. "Un po' di frescura nel caldo di questi giorni", scrive a corredo degli scatti. Dunque eccole, le fotografie in questione. Michelle si mostra in spiaggia, al mare, in una località che non rivela (anche se ci troviamo in Italia). Abbronzatura perfetta e bikini arancione, la conduttrice di Striscia la Notizia si mostra ferma in acqua e anche mentre gioca con l'acqua, schizzando con i piedi il fotografo che la ritrae. E ancora, eccola improvvisarsi in una corsetta marina, della quale viene catturato un frammento in cui le forme del seno la fanno davvero da padrone. Bellissima, come sempre. Un set di foto davvero piccante...

