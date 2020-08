Elettra Lamborghini si accovaccia. Il risultato? Incontenibile: fuori tutto, il seno al suo "massimo"

01 agosto 2020 a

Musica e il resto scompare, cantava la mitica Elettra Lamborghini all'ultimo festival di Sanremo. Ma certe cose, in verità, è davvero impossibile farle scomparire. Per esempio le forme, esageratissime, dell'ereditiera più seguita d'Italia. Già, perché tra le stories pubblicate su Instagram da Elettra, ecco che fa capolino una fotografia che balza immediatamente all'occhio. Nel bel mezzo di alcune prove, ecco che la Lamborghini si accovaccia e guarda dritta in camera con un broncio sul viso. E con la complicità della posizione e della t-shirt gialla assai scollata, ecco che viene fuori lo scatto che potete vedere qui sotto: forme letteralmente incontenibili.

