Sonia Bruganelli sale sul jet privato, il particolare sconcertante: "Si è messa gli slip in faccia"

Non c'è mai pace per Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che catalizza l'odio di haters e perditempo. Ma in questo caso, in effetti, lo spunto ironico c'è. La Bruganelli si è palesata su Instagram sulla scaletta del suo jet privato all'aeroporto di Ciampino, in partenza per le vacanze. E sì, certo, come tutte le volte c'è chi le rinfaccia la ricchezza. Ma questo non ci importa. Il punto è che, come potete vedere nella fotografia qui sotto, lady Bonolis indossa una mascherina davvero peculiare: sembra in tutto e per tutto un paio di slip. Tanto che qualcuno glielo fa notare: "Ma perché indossi una mascherina a forma di mutande?", "che brutta la mascherina, sembrano degli slip", si leggeva tra i commenti, dove c'era addirittura qualcuno che la rimproverava per il naso fuori dalla mascherina.

