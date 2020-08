Manuela Arcuri, "felicità": un topless clamoroso, foto e scorci da restarci secchi

01 agosto 2020 a

"Felicità". La sua e quella di tutti i suoi fan. Si parla di Manuela Arcuri, che si mostra al suo meglio su Instagram. La showgirl, 43 anni, si gode parte delle vacanze estive a bordo di una barca a vela e si fa ritrarre così come la potete vedere qui sotto: un sorriso ammaliante, sincero, spontaneo e profondo. Felicità, appunto. Ma non solo. La Arcuri indossa un bikini viola, e sfila la parte alta: insomma, è topless. E seppur di spalle, e anche se con il braccio prova a coprire il seno, l'immagine resta ad alto, altissimo tasso erotico. Felicità e meraviglia by Manuela Arcuri, sempre bellissima.

